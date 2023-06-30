وزير الطاقة اللبناني لـ "إرم نيوز": ننتظر تحريك واشنطن لمشروع الكهرباء

أكد وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال في لبنان وليد فياض أنه "لا عقبات في لبنان أمام مشروع استجرار الكهرباء من الأردن عبر الأراضي السورية".

وقال في مقابلة مع "إرم نيوز"، إن لبنان بانتظار إعادة إنعاش هذا الملف من قبل البنك الدولي، بمساعدة من الإدارة الأمريكية، كجهة ممولة ومسؤولة سياسيًا عن إيجاد معالجة فاعلة لتخطي موضوع العقوبات، التي يفرضها قانون قيصر".

وجاءت تصريحات وزير الطاقة تعقيبًا على إعلان مدير عام شركة الكهرباء الوطنية الأردنية أمجد الرواشدة من أن "الأردن جاهز لتزويد لبنان بالكهرباء، وينتظر الجانب اللبناني لمعالجة بعض النقاط المتعلقة بالأمور المالية".

وأوضح فياض أنه "لم يرد أي شيء رسمي من البنك الدولي بخصوص شروط معينة مقابل تمويل استجرار الكهرباء من الأردن".