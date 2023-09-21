مصدر أمني: والد وديع الشيخ قتل نفسه بـ"الخطأ"

تضاربت المعلومات بشأن وفاة نادر الشيخ، والد المغني اللبناني وديع الشيخ، بعد تأكيد مصادر أن سبب الوفاة هو إصابة نادر الشيخ برصاصة في بطنه، بينما قالت مصادر أخرى إن سبب الوفاة سكتة قلبية.

ووفق مصادر أمنية لقناة "الجديد" المحلية، فقد كشفت أن والد وديع الشيخ توفي بالفعل جرّاء طلقة نارية، لكنه أصيب بها عن طريق الخطأ.

وفي التفاصيل، فإن خلافًا عائليًّا وقع بين نادر الشيخ وأحد أبنائه، فانفعل وأشهر مسدسه، بحجة محاولة التخويف لتهدئة الوضع، لكنه أصاب نفسه بطلقة عن طريق الخطأ، وتوفي على إثرها.