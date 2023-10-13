ناسا تستعد لإطلاق مهمة فضائية إلى كويكب "سايكي" المثير للفضول

تستعد وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، اليوم الجمعة، لإطلاق مهمة إلى كويكب "سايكي" البعيد، الذي لم تتم دراسته حتى اليوم وذي التركيبة المعدنية، فيما يعتقد العلماء أنه قد يشكّل نواة جرم فلكي قديم.

لكن يُتوقّع أن يكون الطقس متقلّبًا، مع احتمال بنسبة 40% فقط أن يكون مناسبًا لعملية الإقلاع. وفي حال لم تُطلق المهمة اليوم، من المقرر معاودة المحاولة السبت.

وقالت المسؤولة عن فريق الخبراء العلميين في المهمة ليندي إلكينز-تانتون في مؤتمر صحفي، "سبق للبشر أن زاروا كواكب تركيبتها صخرية أو جليدية أو غازية، لكنها المرة الأولى التي سنزور فيها كويكبًا ذا سطح معدني".

وستكون الرحلة للوصول إلى "سايكي" طويلة، إذ يقع هذا الكويكب في الجزء الخارجي من حزام الكويكبات، بين مداري المريخ والمشتري. وسيقطع مسبار "ناسا" حوالي 3,5 مليون كيلومتر للوصول إليه، مع توقعات أن يصل إلى الكويكب في صيف 2029.