إسرائيل: الرئيس البرازيلي "غير مرغوب فيه"
أعلنت إسرائيل اليوم الإثنين أن الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا سيظل "شخصًا غير مرغوب فيه" في إسرائيل حتى يتراجع عن تعليقاته بشأن حرب غزة.
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إن الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا سيظل "شخصًا غير مرغوب فيه" في إسرائيل حتى يتراجع عن تعليقاته التي شبَّه فيها الحرب الإسرائيلية على حركة حماس في غزة بالإبادة الجماعية التي ارتكبها النازيون خلال الحرب العالمية الثانية.
وذكر بيان صادر عن مكتب كاتس نقلته رويترز أن الوزير قال لسفير البرازيل "لن ننسى ولن نغفر. إنه هجوم معاد للسامية خطير. باسمي وباسم مواطني إسرائيل- فلتبلغ الرئيس لولا بأنه شخص غير مرغوب فيه في إسرائيل حتى يتراجع".
وتتهم إسرائيل لولا بالتهوين من شأن المحرقة النازية (الهولوكوست) وإهانة اليهود في تعليقات أدلى بها خلال القمة السابعة والثلاثين للاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، واستدعى كاتس السفير البرازيلي إلى نصب ياد فاشيم لضحايا المحرقة في القدس اليوم الإثنين للتنديد بالتعليقات.
وبدأت حرب غزة عندما أرسلت حركة حماس مقاتلين إلى إسرائيل في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول في هجوم تقول الإحصاءات الإسرائيلية إنه أسفر عن مقتل 1200 شخص معظمهم من المدنيين واحتجاز 253 رهينة.
ومنذ ذلك الحين، دمر الهجوم الجوي والبري الإسرائيلي معظم أنحاء قطاع غزة وأسفر عن مقتل أكثر من 29 ألف شخص معظمهم أيضًا من المدنيين، وفقًا للسلطات الصحية الفلسطينية، وأجبر جميع سكان القطاع تقريبًا، الذين يزيد عددهم على مليوني نسمة، على النزوح.