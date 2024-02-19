إسرائيل: الرئيس البرازيلي "غير مرغوب فيه"

أعلنت إسرائيل اليوم الإثنين أن الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا سيظل "شخصًا غير مرغوب فيه" في إسرائيل حتى يتراجع عن تعليقاته بشأن حرب غزة.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إن الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا سيظل "شخصًا غير مرغوب فيه" في إسرائيل حتى يتراجع عن تعليقاته التي شبَّه فيها الحرب الإسرائيلية على حركة حماس في غزة بالإبادة الجماعية التي ارتكبها النازيون خلال الحرب العالمية الثانية.

وذكر بيان صادر عن مكتب كاتس نقلته رويترز أن الوزير قال لسفير البرازيل "لن ننسى ولن نغفر. إنه هجوم معاد للسامية خطير. باسمي وباسم مواطني إسرائيل- فلتبلغ الرئيس لولا بأنه شخص غير مرغوب فيه في إسرائيل حتى يتراجع".