تعطل خدمات تطبيق "واتساب"

أبلغ مستخدمون عن تعطل مفاجئ أصاب خدمات تطبيق المراسلة الفورية "واتساب" صباح اليوم الثلاثاء، في عدة مناطق من العالم.

وقال مستخدمو التطبيق عبر منصات التواصل الاجتماعي، إنهم فشلوا في إرسال أو استقبال الرسائل.

ولم تعلق "واتساب" المملوكة لشركة "ميتا" حتى اللحظة على أسباب تعطل خدماتها.

وشهد "واتساب" خلال الفترة الماضية العديد من الأعطاب الفنية، ومع ذلك تشير بعض التقارير إلى أن تطبيق المراسلة الفورية الأشهر عالميًا ظل الخيار المفضل في العالم، حيث يستخدمه أكثر من 2.5 مليار مستخدم شهريًا.