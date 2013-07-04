دورتموند يتعاقد مع مهاجم سانت ايتيين

دورتموند يتعاقد مع مهاجم سانت ايتيي...

الجابوني اوباميانج ينضم الأسبوع المقبل لدورتموند لمدة خمسة أعوام، بمبلغ قد يصل إلى 13 مليون يورو.

الجابوني اوباميانج ينضم الأسبوع المقبل لدورتموند لمدة خمسة أعوام، بمبلغ قد يصل إلى 13 مليون يورو.

ألمانيا -‭ ‬قال نادي بروسيا دورتموند، الذي ينافس في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، إنه تعاقد مع بيير ايمريك اوباميانج، مهاجم سانت ايتيين الفرنسي، لمدة خمسة أعوام.

 

ولم يكشف دورتموند عن قيمة الصفقة، لكن تقارير إعلامية ذكرت أنها تصل إلى 13 مليون يورو (16.79 مليون دولار).

 

وتقاسم المهاجم الجابوني الدولي البالغ من العمر 24 عاماً صدارة قائمة هدافي الدوري الفرنسي في الموسم الماضي برصيد 19 هدفاً، وساعد سانت ايتيين على إنهاء الموسم بين الخمسة الأوائل للمرّة الأولى في ستة أعوام.

 

وسينضم اوباميانج، الذي لعب 33 مباراة دولية، إلى زملائه في دورتموند الأسبوع المقبل.

 

وكان دورتموند خسر 2-1 أمام بايرن ميونيخ في نهائي دوري أبطال اوروبا في أيار/مايو الماضي.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

الوسومات:
روسيا
ألمانيا
بروسيا دورتموند
تاريخ النشر
تاريخ التحديث