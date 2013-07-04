دورتموند يتعاقد مع مهاجم سانت ايتيين

ألمانيا -‭ ‬قال نادي بروسيا دورتموند، الذي ينافس في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، إنه تعاقد مع بيير ايمريك اوباميانج، مهاجم سانت ايتيين الفرنسي، لمدة خمسة أعوام.

ولم يكشف دورتموند عن قيمة الصفقة، لكن تقارير إعلامية ذكرت أنها تصل إلى 13 مليون يورو (16.79 مليون دولار).

وتقاسم المهاجم الجابوني الدولي البالغ من العمر 24 عاماً صدارة قائمة هدافي الدوري الفرنسي في الموسم الماضي برصيد 19 هدفاً، وساعد سانت ايتيين على إنهاء الموسم بين الخمسة الأوائل للمرّة الأولى في ستة أعوام.

وسينضم اوباميانج، الذي لعب 33 مباراة دولية، إلى زملائه في دورتموند الأسبوع المقبل.

وكان دورتموند خسر 2-1 أمام بايرن ميونيخ في نهائي دوري أبطال اوروبا في أيار/مايو الماضي.