مبادرة لتطوير مليون موقع خليجي بحلول 2020

يشهد مؤتمر الحكومة والخدمات الإلكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي مشاركة 500 من الشخصيات الحكومية والاقتصادية إلاقليمية والعالمية، وأكثر من 30 متحدثاً وخبيراً في مجال تكنولوجيا المعلومات والخدمات الحكومية الإلكترونية.

ويعد هذا المؤتمر الأول على مستوى المنطقة، وواحداً من أكبر المؤتمرات العالمية في مجال الحكومة والخدمات الإلكترونية، كما يقوم معهد جائزة الشرق الأوسط بتكريم المؤسسات الحكومية والتكنولوجية الفائزة بجائزة الشرق الأوسط 18 للحكومة والخدمات الإلكترونية خلال المؤتمر.

المؤتمر ينعقد بتنظيم "داتاماتكس" التي أعلنت عن إطلاق أول محرك بحث الكتروني لدول مجلس التعاون الخليجي، والذي يهدف إلى تطوير ما يزيد عن مليون موقع خليجي في مختلف القطاعات بحلول عام 2020 لتطوير تقنيات إدارة الأعمال، وتعزيز إمكانيات المنطقة، والنشر الفعال للمعرفة الرقمية بمحتواها الفني والمهني، وتطوير المحتوى المعلوماتي الخليجي وربط دول مجلس التعاون الخليجي في هيكل معلوماتي، فضلاً عن تمكين رجال الأعمال والمثقفين وتمكين المؤسسات الإقليمية والعالمية من الحصول على المعلومات اللازمة لهم عن المنطقة في محاولة لتسهيل عملهم عبر الانترنت.

يساهم هذا المؤتمر في دعم تطوير ونشر ثقافة المحتوى الإلكتروني، كما يشكل المحتوى الالكتروني إحدى الرهانات الأساسية التي أفرزتها تكنولوجيا المعلومات داخل المجتمع المعلوماتي.

كما يعمل على مساعدة ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتطوير واستخدام التطبيقات التكنولوجية، وسيتحدث المتحدثين عن التجارب الناجحة للتعاملات الإلكترونية للمؤسسات الإقليمية والعالمية المشاركة. فهو فرصة للمؤسسات الحكومية لاستعراض تجاربها الناجحة في التحول الإلكتروني، وعرض ماتم تحقيقه من الانجازات الإلكترونية والإستراتيجية المستقبلية، والاستفادة من تبادل الخبرات بين صناع القرار وخبراء التكنولوجيا.

هذا بالإضافة إلى نشر ثقافة استخدام تطبيقات التعاملات الإلكترونية كوسيلة لتحقيق التنمية ودعم صنع واتخاذ القرار، والتعريف بالمتطلبات الحالية والمستقبلية والتحديات في مجال الحكومة والتعاملات الإلكترونية، والإسهام في بناء المجتمع المعلوماتي من خلال نشر ثقافة الحكومة والتعاملات الإلكترونية، واستعراض معايير وضوابط تطبيق التعاملات الإلكترونية ومؤشرات قياس الأداء.

ويمثل المؤتمر فرصة للمؤسسات الحكومية لتسويق الخدمات الحكومية العامة والخدمات الإلكترونية، والعمل على بناء بيئة مستدامة تدعم تسويق الخدمات الحكومية العامة والخدمات الإلكترونية، والاهتمام بتشجيع ثقافة البحث والتطوير والابتكار لتسويق الخدمات الحكومية الإلكترونية، وتطوير الفرص التواصلية مع المؤسسات المشاركة والاستفادة من كيفية تسويق خدمات الحكومة الإلكترونية، فضلاً عن توفير بيئة تسويقية مبدعة لتشجيع الموظفين والمتعاملين على استخدام خدمات الحكومة الالكترونية.

ومن الأحداث الاخرى المصاحبة للمؤتمر "جائزة الشرق الأوسط للتميز" التي تسلط الضوء على أبرز وأهم الإبداعات في تطبيقات حلول تكنولوجيا المعلومات والإتصالات التي تقدمها المؤسسات الحكومية والخاصة من أجل تقديم افضل الخدمات للمتعاملين بجودة عالية، مما يؤهلها على أن تكون من ضمن المؤسسات المنافسة على الساحة العالمية والتي أحدثت تقنية المعلومات والاتصالات الحديثة ثورة في أروقتها وقادت إلى تغيير لمفاهيم وأساليب عمل هذه المؤسسات في تعاملاتها مع جميع الفئات وكافة المستويات لتتكون فيها منظومة الحكومة الإلكترونية بصورة أفضل.