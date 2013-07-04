عدلي يؤدي اليمين ومرسي في مكان مجهول

القاهرة - يؤدي المستشار عدلي منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا في مصر اليمين الخميس كرئيس مؤقت للبلاد بعد أن أطاح الجيش بالرئيس الاسلامي محمد مرسي وعلق الدستور.

ومن المقرر أن يؤدي منصور اليمين أمام الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية في الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي (0800 بتوقيت جرينتش)، وسيجري تشكيل حكومة كفاءات مؤقتة ولجنة للمصالحة الوطنية. وسيعاد صياغة الدستور الذي أعلن الجيش تعليقه وسيجري الاعداد لانتخابات رئاسية وبرلمانية.

وفي وقت سابق قالت مصادر إن السلطات تحتجز مرسي في منشأة تابعة للمخابرات الحربية في القاهرة، وقال جهاد الحداد المتحدث باسم جماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها الرئيس المخلوع أن مرسي نقل الي مقر وزارة الدفاع، وأضاف أن معاونيه محتجزون في ثكنات الحرس الجمهوري حيث قضى مرسي أيامه الأخيرة كرئيس للبلاد متحديا دعوات تطالبه بالاستقالة لكنه لم يتمكن من إحباط إنذار من قادة القوات المسلحة.

وقال مسؤول بحزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين ومصادر أمنية أن قوات الأمن المصرية ألقت القبض على سعد الكتاتني رئيس الحزب ورشاد البيومي نائب المرشد العام للجماعة.

وذكرت صحف مصرية أن أوامر اعتقال صدرت بحق 300 من أعضاء جماعة الأخوان المسلمين، وقال سياسي بارز بجماعة الاخوان المسلمين إن الجماعة لا تنوي اللجوء إلى العنف وإنها ستدافع عن حقوقها بالطرق السلمية.