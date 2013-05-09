القبض على عصابة مشهورة لسرقة الألماس

قال المتحدث باسم ممثل الإدعاء في بروكسل أن أكثر من 300 شرطياً شاركوا في المداهمات البلجيكية قرب بروكسل والتي أسفرت عن اعتقال 24 شخصاً. واعتقل شخص واحد في فرنسا بينما اعتقل الآخرون في سويسرا.

وكان لصوص يرتدون زي الشرطة ويحملون أسلحة آلية قد استولوا على 120 قطعة من الالماس على مدرج مطار بروكسل قبيل تحميل الشحنة في طائرة دون أن يطلقوا رصاصة واحدة. ومن المعتقد أن المشتبه به الذي اعتقل في فرنسا عضو في عصابة من ثمانية أشخاص نفذوا عملية السطو.

وقال جان مارك ميلر المتحدث باسم ممثل الادعاء "إنه الشخص الوحيد الذي يمكن أن نقول في هذه المرحلة أنه شارك في الأحداث التي وقعت على مدرج المطار."

وقالت الشرطة في جنيف أنها استجوبت ثمانية أشخاص بعد الحملات هناك وأطلقت سراح ستة منهم في وقت لاحق في حين لا تزال تحقق مع اثنين. وتختلف هذه الأرقام قليلاً من التفاصيل التي قدمتها السلطات البلجيكية.

وقالت الشرطة إن بين آولئك الذين القي القبض عليهم في جنيف رجل أعمال ومحام في حين تم مصادرة حوالي 100 ألف فرنك سويسري (106200 دولار) وبعض قطع الالماس. وقال المتحدث باسم ممثل الادعاء إن الحملات صادرت في بلجيكا أموالاً وسيارات فاخرة.