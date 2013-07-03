صور.. سيارة فيراري مغطاة بالمخمل

إرم - (خاص)من هيا كنعان

تفاجأ المارة في الشارع التجاري " Sloane" في بريطانيا الخاص بأصحاب الدخل العالي بمشاهدة سيارة فيراري 599 مغطى جسمها الخارجي بالمخمل الأسود.

السيارة التي يبلغ ثمنها 150 ألف جنيه إسترليني (856 ألف ريال سعودي) تم مشاهدتها متوقفة بجانب الرصيف وقد حصلت على طبقة من المخمل الأسود يغطي الجسم المعدني مقابل مبلغ يقدر بـ 5 آلاف جنيه إسترليني (28.5 ألف ريال)، وفقاً لما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وقد علق بعض المارة على مظهر السيارة بأنه دليل على أن الثراء الشديد لا يعني امتلاك الذوق المناسب، معتبرين أن سيارة رائعة مثل "فيراري" لا يجب تغطية جسمها بالمخمل.

السيارة الرياضية تحمل لوحة أرقام خاصة واحدة فقط في الخلف، ما يعد مخالفة للقانون البريطاني الذي ينص على وجود اللوحة في المقدمة والخلفية، وتحتوي على محرك V12 سعة 6 لتر يمكنها من الانطلاق من الصفر إلى 100 كم/ساعة في 3.7 ثانية فقط فيما تبلغ سرعتها القصوى 330 كم/ساعة.

جدير بالذكر أن سيارة "فيراري 599" يملكها الكثير من المشاهير مثل اللاعب "فرانك لامبارد" و" كريستيانو رونالدو" ولم يتم إنتاج سوى 599 نسخة فقط منها.