الحليب أفضل وسائل مكافحة العطش

إرم - (خاص)من هيا كنعان

قام عدد من الخبراء بدراسة السوائل وكل ما من شأنه أن يُسهم في التخفيض من الشعور بالعطش .

وخلص الخبراء إلى أن الحليب بمختلف أنواعه يحتل موقع الصدارة في قائمة السوائل الأكثر فاعلية .

أما في المركز الثاني فجاء مشروب الشوكولاتة الساخن ويؤكد الباحثون على أن هذين المشروبين بالذات يحتويان على مواد مفيدة تعمل على الحد من الشيخوخة وتقلل بمعدل النصف من خطر الإصابة بمرض السكري.

كما يحتوي الشراب حلو المذاق على هرمون الـ سيروتونين الذي يوصف بأنه هرمون السعادة وينصح خبراء التغذية كذلك بتناول عصير الطماطم من حين إلى آخر لأنه يروي العطش بشكل جيد علاوة على ما يحتويه من مواد مفيدة تساعد في الوقاية من أمراض الأوعية الدموية بالإضافة إلى احتوائه على مادة الـ ليكوبين الفعالة للتخلص من المواد المؤكسدة.

هذا ويشكل عصير الطماطم عائقا أمام تطور الخلايا السرطانية وله تأثير قوي في مكافحة الكآبة ويؤكد خبراء التغذية على أهمية تناول عصائر الحمضيات وخاصة البرتقال والجريب فروت لإسهامها في تعزيز جهاز المناعة وخفض الضغط.

كما تزيد تلك العصائر الشهية وتزيل التعب علاوة على أن عصير البرتقال يعتبر أحد عوامل مقاومة السرطان وهناك أمر سلبي في تناول عصير البرتقال يتمثل في احتوائه على نسبة حموضة عالية لذلك ينصح الخبراء بتناول هذا العصير عبر مصاصة لتفادي احتكاك الأسنان به.