"غير متعمد".. نتنياهو يقر بمسؤولية إسرائيل عن مقتل موظفي إغاثة في غزة

اعترف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، بمقتل 7 موظفي إغاثة يعملون لصالح منظمة "ورلد سنترال كيتشن" في ضربة جوية إسرائيلية على غزة.

وقالت رويترز إن نتنياهو عبّر عن أسفه عن "الحادث" ووصفه بأنه مأساوي وغير متعمد.

وقال نتنياهو في بيان مصور "وارد أن يحدث مثل هذا في زمن الحرب. نفحص الأمر بدقة، ونتواصل مع الحكومات (بالدول الأجنبية التي سقط قتلى من رعاياها) وسنبذل قصارى جهدنا لضمان عدم تكرار ذلك".

من جهته، قال الجيش الإسرائيلي إن "إحدى ضرباته على غزة تسببت في مقتل 7 أشخاص يعملون لصالح منظمة ورلد سنترال كيتشن للإغاثة، وأضاف أن قائد الجيش سيراجع نتائج تحقيق أوليّ".

ونقلت رويترز عن بيان للجيش أن "الحادث المأساوي الليلة الماضية وقع نتيجة ضربة للجيش، ونحن نحقق في ملابسات الحادث".