حسام غالي إلى ليرس البلجيكي

القاهرة - أعلن ليرس الذي ينافس في دوري الدرجة الأولى البلجيكي لكرة القدم في موقعه على الانترنت الثلاثاء توصله لاتفاق لضم حسام غالي قائد الأهلي المصري بعقد لعام واحد.

وقال ليرس إن عقد غالي (31 عاما) يتضمن بندا يتيح تمديده لعام آخر.

وكان الأهلي اعلن في وقت سابق اليوم إن غالي - الذي ينتهي عقده مع النادي في نهاية الموسم الحالي يتفاوض بالفعل مع ليرس المملوك لرجل أعمال مصري.

ولم ينته الموسم في مصر بعد وربما يتسبب توتر الأوضاع السياسية في البلاد في تأجيل آخر لدورة رباعية يشارك فيها الأهلي من أجل حسم اللقب.

وتعافى غالي مؤخرا فقط من إصابة خطيرة في الركبة تعرض لها خلال مشاركته مع الأهلي في كأس العالم للأندية باليابان في نهاية العام الماضي وردد مرارا أنه يرغب في الانتقال "بسبب الوضع السياسي والأمني في مصر."

ونشأ غالي بين صفوف الأهلي وتركه في 2003 لينضم الى فينوورد الهولندي حيث لعب بين صفوفه لموسمين ونصف الموسم.

وانتقل غالي في يناير كانون الثاني 2006 الى توتنهام هوتسبير في الدوري الانجليزي الممتاز حيث لعب هناك ايضا مع ديربي كاونتي على سبيل الاعارة.

وعاد غالي الى الأهلي عام 2010 بعد موسم ونصف الموسم مع النصر السعودي.