أكثر 10 صور إعجاباً في فيسبوك

إرم – (خاص) من أحمد ديب

حصدت صورة الفريق الإنكليزي مانشستر يونايتد، بطل موسم 2012-2013 للدوري الإنكليزي لكرة القدم، لقب أكثر صورة إعجاباً ومشاركة على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" في النصف الأول من العام الجاري.

ونشر موقع "زووم سفير" المختص بالأرقام والإحصاءات المتعلقة بمواقع التواصل الإجتماعي تقريراً حول أكثر 10 صور حصدت إعجاباً من مستخدمي موقع التواصل الإجتماعي، على مدار الستة أشهر الأولى لعام 2013، حيث لم يركز الموقع على الصفحات فقط، وليس من الضرورة أن تكون الصفحة أكثر إعجاباً لتكون الصورة هي الأكثر إعجاباً، لكنه جمع الصور بشكل عام من أكثر 1000 صفحة تملك العدد الأكبر من المتابعين.