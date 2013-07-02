مشاركة سليمان أمام الزمالك غير مؤكدة

القاهرة- قد يستعيد الأهلي المدافع عن اللقب جهود صانع اللعب وليد سليمان في مواجهة الغريم التقليدي الزمالك في بداية المشوار بدور الثمانية لدوري أبطال افريقيا لكرة القدم الشهر الحالي بعدما أشار النادي الثلاثاء إلى احتياج لاعبه لعشرة أيام فقط للتعافي من إصابة في الكاحل.وأصيب سليمان البالغ من العمر 28 عاما والذي ضمه الأهلي قبل نحو عامين بالتواء في الكاحل خلال مباراة ودية في منتصف الشهر الماضي ووضعت قدمه في الجبس.ويستهل الأهلي صاحب الألقاب السبعة في البطولة الأفريقية وهو رقم قياسي مشواره في دور الثمانية ضد الزمالك صاحب الألقاب الخمسة في المجموعة الأولى في 21 يوليو تموز الحالي.

وتضم المجموعة الأولى أيضا أورلاندو بايرتس الجنوب افريقيا وليوبار الكونغولي.

ونقل موقع الأهلي على الانترنت عن سليمان "أشعر بتحسن شديد وأتمنى المزيد خلال الأيام المقبلة."

وأضاف "أتمنى اللحاق بالفريق في أولي مشاركاته الافريقية وهو ما أكده لي طبيب الفريق بأنه من الممكن اللحاق بالمباراة والتدريبات الجماعية بعد عشرة أيام إن شاء الله علي أقصي تقدير."

وقال إيهاب علي طبيب الأهلي: "من المقرر أن يبدأ سليمان المشاركة في التدريبات بعد 10 أيام حسب البرنامج التأهيلي الذي يؤديه اللاعب."

ولعب سليمان دور البطولة في تتويج الأهلي باللقب القاري في نهاية العام الماضي حين توج عرضاً رائعاً في مباراة الإياب ضد الترجي في تونس بتسجيل هدف جميل منح الفريق المصري الفوز 2-1 والظفر باللقب.

وينتظر أن يلتقي الأهلي والزمالك أيضا في دورة رباعية تضم معهما الإسماعيلي وإنبي الفريق السابق لسليمان وذلك لحسم لقب الدوري المصري الممتاز غير أن الاضطراب السياسي في البلاد يثير الغموض حول موعد هذه الدورة المقرر لها مطلع الشهر الحالي.