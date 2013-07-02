غادة عبدالرازق تعود إلى حكاية حياة

القاهرة ــ (خاص) من أحمد السماحي

بعد جلسة مغلقة بين أطراف المشكلة، نجح مسعد فودة، نقيب المهن السينمائية المصرية ورئيس اتحاد السينمائيين العرب، في إتمام الصلح بين النجمة غادة عبدالرازق ومحمد سامي مخرج مسلسلها الجديد "حكاية حياة"، وسيعاودان استكمال تصوير باقي حلقات المسلسل خلال الفترة القادمة.

وشهدت كواليس مسلسل "حكاية حياة" منذ بداية تصويره كثير من التوتر والشد والجذب بين بطلة ومخرج المسلسل، ووصلت ذروتها عندما قام سمير صبري، المحامي بالنقض العام ووكيل المخرج محمد سامي، برفع قضية ضد الفنانة غادة عبدالرازق اتهمها فيها بالسب والقذف.

في حين صرّحت الفنانة غادة عبدالرازق أنّ مشاكل محمد سامي منذ بدء التصوير لا تنتهي، ودائماً ما يوجّه السباب لجميع العاملين بالمسلسل ما تسبّب في كثرت الشكوى منه، وإنه يتواجد في مكان التصوير دائماً تحت تأثير المخدر، وهو الأمر الذي يجعله غير مدرك لما يفعله طوال الوقت، بالإضافة إلى أنه دائماً "يسبّ الدين" لجميع العاملين.

وطلب صبري بصفته وكيلاً عن المخرج الذي كان يرقد فى المستشفى بعد تعرّضه للضرب من قبل بعض البلطجية الذين أجرّتهم غادة عبدالرازق، اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الفنانة وتوقيع أقصى العقوبة عليها عن واقعة السب والقذف، وحددت محكمة جنح قصر النيل، جلسة 11 أيلول/سبتمبر المقبل، لنظر أولى جلسات الجنحة.

وبدورها قالت الفنانة غادة عبد الرازق، اللجوء إلى الطبيب الشرعي لإثبات أنّ المخرج محمد سامي كان تحت تأثير المخدر أثناء محاولته التعدي عليها خلال تصويرها المسلسل، وأكدت أنها وجّهت إنذاراً للمستشفى التي يرقد فيها حالياً نظراً لرفضها إجراء التحاليل التي تثبت أنّ سامي يتعاطى المخدرات.

وأضافت: "خلافات محمد سامي مع فريق عمل المسلسل تكررت خلال الفترة الماضية لدرجة أنه صفع "كومبارس" في إحدى المرات بخلاف "سبه للدين" بشكل متكرر، والجميع يعلم أنه على خلاف مع عدد كبير من الفنانين الذين سبق وعمل معهم، لذلك فضلت أن أضع حدود لما يحدث، وعندما طالبته بعدم تناول المواد المخدرة أثناء التصوير والكف عن سب فريق العمل، انفعل جداً و "سبني" وكاد أن يتعدى علي بالضرب، وبعد ذلك ادّعى أنني أجرت بلطجية لضربه".

لافتة إلى أنه حصل على تقرير مزور من مستشفى "العجوزة" بأنه تعرّض للضرب وارتجاج في المخ، ثم حجز نفسه في مستشفى "الشروق". وأنهت كلامها قائلة: "لن أتنازل عن حقي وسألجأ للنائب العام".

مسلسل "حكاية حياة" موضع النزاع تأليف أيمن سلامة، وتدور أحداثه حول عودة رجل أعمال يعيش فى الخارج لسنوات طويلة يحقق خلالها ثروة طائلة ونجاحات هائلة، ولكنه يتعرّض للعديد من المشاكل، ممّا يجعله يقرّر الرجوع إلى مصر، وفور عودته يلتقي بفتاة وبمرور الوقت تنشأ بينهما علاقة حب تنتهى بمفاجأة غير متوقعة.