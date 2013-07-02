روبي ترقص في رمضان

القاهرة - تخبئ الفنانة المصرية روبي مفاجأة لجمهورها في رمضان بأول إطلال تلفزيونية في مسلسل "بدون ذكر أسماء"والذي ستظهر فيه بدور راقصة.

حيث تجسد روبي دور الفتاة الراقصة و الفتاة الأنانية التي لا تهتم سوى لمصلحتها الشخصية على حساب الغير.

هذا و تختلف إطلالة روبي في المسلسل عن ما عهدناها عليه إذ ستظهر بصورة غجرية وبشعر غجري مجعد تشبه في إطلالتها الفنانة التونسية هند صبري في فيلم "إبراهيم الأبيض" بجانب أحمد السقا.

ويشارك في بطولة المسلسل أحمد الفيشاوي، حورية فرغلي، محمد فراج، عبد العزيز مخيون، مي سليم، مريم حسن وهو من تأليف الكاتب الكبير وحيد حامد وإخراج تامر محسن في أول تجاربه الإخراجية.

والعمل عبارة عن دراما اجتماعية تدور أحداثه داخل حارة مصرية فقيرة تعاني من مشاكل فقرها وتدني المستوى المعيشي لسكانها في الفترة منذ الثمانينات، بالإضافة إلى التطرق للجانب السياسي من خلال الإشارة إلى نمو التيارات الإسلامية في مصر خلال هذه الفترات.