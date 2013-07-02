السعودية تخطط لرفع إنتاج حقلين نفطيين

الرياض - ذكرت مصادر سعودية أن "ارامكو" السعودية سترفع الطاقة في خريص بواقع 300 ألف برميل إلى 1.5 مليون برميل، في حين ترفع الطاقة في الشيبة من 750 ألف برميل إلى مليون برميل يومياً بحلول عام 2017.

وقال سداد الحسيني المسؤول التنفيذي السابق في ارامكو: "المنطقة المستهدفة تشمل حقلين جنوبي خريص، هما ابوجيفان والمزاليج، وهما أصغر ولم ينتجا كميات كبيرة من النفط في السنوات الماضية."

وتابع "بالنسبة لحقل الشيبة، تريد الشركة رفع الإنتاج من الجنوب، حيث تقل الانتاجية لجمع كميات أكبر من سوائل الغاز الطبيعي الاضافي، التي يجري جمعها من الغاز المصاحب."

ورفعت السعودية الإنتاج في عدد كبير من حقولها لمستويات قياسية، لتعويض نقص الإمدادات من ليبيا وإيران خلال العامين الماضيين، والآن تريد الرياض زيادة الإنتاج من الحقول الأقل إنتاجية، لتخفيف الضغط على مكامن أخرى مثل حقل الغوار.

وفي عام 2008 أعلن وزير النفط السعودي علي النعيمي خطة لزيادة طاقة الإنتاج، في أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، إلى 15 مليون برميل يومياً.

وتتطلب خطط التوسع بناء منشآت جديدة لمعالجة النفط والغاز، ومد خط أنابيب لنقل سوائل الغاز الطبيعي.