تلفونيكا تقدّم هاتفاً ذكيا ب69 يورو

عمّان - (خاص) تقوى مساعدة

أعلنت شركة تلفونيكا الإسبانية للاتصالات، في مؤتمر صحفي جمعها بمثثلين عن "موزبلا" مالكة نزام "فيرفوكس" و ممثلين عن ZTE صانعة الأجهزة الخلوية المحمولة، عن هاتفها الذكي الاول المطروح في الأسواق بسعر 69 يورو دون أن يلحق بهذا المبلغ أي إضافات.

وبحسب "كارلوس دومينغو" مدير تطوير المنتجات في تلفونيكا، فإن الجهاز موجه للصغار في السن وللمستخدمين الذين لم يسبق لهم اقتناء هاتف ذكي و يبحثون عن جهاز يوفر لهم التطبيقات الأساسية وبسعر مقبول.

وأشار دمينغو إلى أن نصف السعر الذي يدفعه المشتري سيرجع إليه على شكل رصيد مسبق التعبئة بقيمة 30 يورو، وأن الجهاز متصل بعدد من الشبكات الاجتماعية، لا كلها، ويتوافر عليه حتى الآن الاتصال بفيسبوك وتوينتي (النسخة الإسبانية من فيسبوك) كما أن هنالك محادثات تجري حالياً لضم برنامج المحادثات المجاني Whatsapp .