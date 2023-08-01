مجلس الذهب العالمي: تراجع الطلب على الذهب في الربع الثاني من 2023

قال مجلس الذهب العالمي، اليوم الثلاثاء، إن الطلب العالمي على المعدن النفيس مع استبعاد التعاملات خارج البورصة، انخفض 2% على أساس سنوي إلى 920.7 طن في الربع الثاني من 2023 مع تباطؤ مشتريات البنوك المركزية واستمرار ضعف استهلاك قطاع التكنولوجيا.

وأضاف في تقريره الفصلي حول اتجاهات الطلب، أنه بالرغم من ذلك ظل الطلب قويا بين أبريل/ نيسان ويونيو/ حزيران من شركات صناعة الحلي، التي تمثل حوالي نصف الطلب على المعدن، والمستثمرين الذين يرون فيه أصلا آمنا في أوقات عدم الاستقرار العالمي، مما دعم ارتفاع الأسعار.

وقفز الطلب لأعلى مستوياته في 11 عاما في 2022 بفضل تسجيل البنوك المركزية أكبر مشترياتها على الإطلاق.