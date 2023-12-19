"الفرج بعد الشدة".. دراما سعودية تتطرق إلى "مجاعة نجد" في رمضان 2024

أعلنت الفنانة السعودية نوف العبدالله عن مشاركتها في مسلسل "الفرج بعد الشدة"، والمقرر عرضه في رمضان المقبل 2024.

وكشفت في تصريحات لها، خلال استضافتها في برنامج "هذا مكان"، أن "العديد من القصص كانت تحكى عن العجيلات وأيام المجاعة وأيام نجد قبل 150 عامًا، لكن هناك الكثير من التفاصيل الدقيقة التي لا يعرفها أحد".

وأكدت نوف العبدالله أنها "بذلت جهدًا كبيرًا لأجل دورها في المسلسل"، لافتة إلى أنها "تعبت كثيرًا في سبيل تجسيد الشخصية في العمل".

وقالت، متطرقة إلى تفاصيل المسلسل: "تدور القصة حول فترة الجوع التي تعرضت لها منطقة نجد قبل 150 سنة، حيث لم يتساقط المطر لمدة 3 أو 4 سنوات، وتوفي بعض الناس جوعًا وكانوا يربطون بطونهم بالحصى”.

يذكر أن مسلسل "الفرج بعد الشدة"، تأليف الكاتب مشاري العميري، وإخراج محمد الطوالة.