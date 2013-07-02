شبكة إرم الأخبارية

إرم الاخبارية موقع الكتروني مستقل، تملكه شركة إرم للاعلام، المسجلة كشركة خاصة محدودة المسؤولية في هيئة ابوظبي الاعلامية الحرة ( تو فور فيفتي فور - twofour54) . ويعمل فريق إرم على تقديم تغطية شاملة، لكافة الاحداث السياسية والاقتصادية والرياضية والثقافية التي تدور في المنطقة العربية مركزة في ذلك على منطقة الخليج العربي التي أصبحت بؤرة حيوية للأحداث السياسية والاقتصادية ومركزا ماليا ومقرا للعديد من الشركات العالمية.

وجاء إختيار اسم إرم محصلة لتفاعل اراء أخذت بعين الاعتبار الموروث الديني، والمدلول الحضاري، للكلمة، فضلا عن الجماليات الفنية، والايقاع الموسيقي الذي تحمله. أما التصميم، فقد إعتمد منظومة متطورة لإدارة المحتوى، استوحت آليات عملها من أفضل الممارسات العالمية، واستعانت في هذا المجال، بخبرات شركات عالمية، لها سجل حافل في تصميم المواقع الاعلامية. ومن مزايا هذه المنظومة أنها شديدة المرونة، وقابلة للتعديل باستمرار، مما يمكنها من مواكبة المستجدات أولا بأول . وحرص التصميم على توفير ميزة القراءة المريحة سواء من خلال الانسجام اللوني في الخطوط وتوزيع المساحات الخبرية، أو من خلال اتاحة المجال للتصفح السهل عبر استخدام التقنيات الحديثة مثل الهواتف الذكية والحواسيب اللوحية .

ولأن الهوية الاعلامية تعتمد على تميز المحتوى، فقد عملنا على بناء شبكة من المراسلين الذي يتابعون ميدانيا نبض الشارع العربي، وينقلون بالصوت والصورة والتعليق والحوار كل ما يدور فيه من أحداث وتطورات. وتتخذ إرم عبارة (الحقيقة محايدة) شعارا لها إيمانا منها بأن أحدا لا يمتلك الحقيقة، وأن السعي لها يظل هدفا يتسابق الجميع في الوصول إليه أو الاقتراب منه . وفي إطار هذا الشعار فإن العلاقة التفاعلية مع القاريء تشكل أحد الاساليب التي تسهم في استجلاء الحقائق ومعرفة الجوانب الخافية منها و تحديد معالمها، فالحقيقة في نهاية المطاف ليست ملكا لأحد بعينه، فهي كما القوانين الطبيعية لها وجود مستقل، ومحايد، عن الاشخاص، والسياسات، وما يقدم على أنه الحقيقة، ما هو إلا محاولات إقتراب منها، وتفسيرلها، يتبدل بتبدل المكان، ويتغير بتغير الزمان.

ومع الحرص على الاستفادة من جو الانفتاح الذي توفره هيئة المنطقة الإعلامية الحرة في ابوظبي، ومع البيئة المهنية التنافسية التي يتسم بها العمل في هذه المنطقة، فإن إرم الإخبارية تلتزم من حيث المبدأ بالقوانين واللوائح المنظمة لعمل الهيئة وكذلك قوانين بلد المقر، وكتجسيد لهذا الالتزام فإنها تتجنب في تغطيتها الإثارة والتضخيم ونقل المعلومة خارج السياق كما تلتزم بالحياد والموضوعية في نقل المعلومة بأشكالها النصية والسمعية والتفاعلية .

يمكن التواصل مع إرم الاخبارية على رقم الهاتف ( 0097124448820) أو على صندوق البريد 77966 أبوظبي دولة الامارات أو من خلال البريد الالكتروني info@eremnews.com