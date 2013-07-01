بالصور .. فنانون مصريون في المظاهرات

إرم ـ (خاص) أحمد السماحي ومحمد عبد المنعم

انطلقت مسيرة لنجوم الفن والثقافة من دارالأوبرا المصرية متجهة إلى ميدان التحرير تتقدمها يسرا وليلى علوي وإلهام شاهين وكريم عبد العزيز وهانى سلامة ونادية الجندي وميرفت أمين وأحمد حلمي وحسين فهمي ومحمود قابيل والإعلامية هالة سرحان وحسن الرداد وإيمي سمير غانم والموسيقار هاني مهنى وغيرهم.

وحرص الفنانون المشاركون علي حمل علم مصر والكروت الحمراء ضد نظام الرئيس محمد مرسي والاخوان المسلمين، وتخلل المسيرة إلقاء بعض الأغانى التى تعبر عن حبهم لمصر، ورغبتهم فى تحقيق أهداف الثورة.

كما قام شارك المطرب محمد حماقي في المسيرة التي انطلقت من شبرا متجها الي قصر الاتحادية بمصر الجديدة.

الفنان الكبير عادل إمام كان أول أعطى تعليماته لفريق عمل مسلسل "العراف" بوقف التصوير يومي الأحد والاثنين للمشاركة فى مظاهرات 30 حزيران/يونيو.

ونزلت الفنانة إلهام شاهين إلى مظاهرات المثقفين التي انطلقت من أمام وزارة الثقافة فى ضاحية الزمالك، وقامت بوقف التصوير فى مسلسلها " نظرية الجوافة"، وشاركتها النجمة الكبيرة يسرا التى كانت تصطحبها، والفنانة لبنى عبدالعزيز، والفنان محمود قابيل، وسامح الصريطي، والكاتب والسيناريست كرم النجار، وسهير المرشدي، وإبنتها الفنانة الشابة حنان مطاوع.

كما شوهد مجموعة من الفنانيين الشباب فى الميادين العامة منهم الفنانة الشابة غادة عادل التي أخذت أجازة من تصوير مسلسلها "مكان فى القصر"، ونزلت إلى ميدان التحرير مع زوجها المخرج مجدي الهواري الذي أعطى هو الآخر إجازة يومي الأحد والأثنين لفريق عمل مسلسله "مزاج الخير".

ونظرا لتوقف تصوير مسلسلها " حكاية حياة" بسبب المشاكل بينها وبين محمد سامي مخرج العمل، طلبت الفنانة غادة عبدالرازق من بعض العاملين فى المسلسل النزول معها لميدان التحرير، ونزل أمير الغناء العربي هاني شاكر إلى التحرير، واصطحب معه أحفاده.

وقام المطرب علي الحجار بغناء مجموعة من أغنياته الوطنية للثوار فى ميدان التحرير، وشاركه الغناء المطرب مدحت صالح والمطرب الشاب أحمد سعد، واكتفى محمد حماقي بالعتافات المدوية وتشجيع كثير من الشباب.

وشوهدت المطربة أنغام مع موكب المثقفين الذين إنطلقوا من وزارة الثقافة، ولم تكن بمفردها حيث إصطحبت إبنها معها، ومسكت في يدها كارت أحمر لمرسي.