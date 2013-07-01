شركة كندية تستثمر في حقل نفطي أردني

عمان ـ قال الأردن الإثنين إن شركة ترانس يورو إنرجي الكندية فازت بعطاء التنقيب عن النفط في حقل حمزة بالقرب من الحدود السعودية.

وقال موسى الزيود مدير سلطة المصادر الطبيعية الأردنية إن السلطة دعت الشركة الكندية للتفاوض على شروط الإتفاقية بعد فوزها بعطاء التنقيب في موقع يبعد 100 كيلومتر جنوبي شرق العاصمة عمان.

وبين الزيود أن حقل حمزة ينتج نحو 23 برميل نفط يوميا كحد أقصى.

وأشار إلى أنه في حال تم الإتفاق على شروط الإتفاقية مع الشركة سيتم رفعها إلى مجلس الوزراء لإقرارها.

وكان الأردن وقع اتفاقيات مع شركات عالمية في العقد الماضي للتنقيب عن النفط في أراضيه إلا أن التنقيب لم يكشف عن وجود كميات تجارية.