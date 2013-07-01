كرمان:الإخوان فشلوا في قيادة مصر

صنعاء ـ (خاص) من سفيان جبران

هاجمت اليمنية الحائزة على جائزة نوبل للسلام توكل كرمان الرئيس المصري محمد مرسي، وقالت إن الشعب المصري سيرد الاعتبار للشرعية الثورية لثورة 25 يناير/كانون الثاني العظيمة.

وقالت كرمان إنه لو كانت حركة الإخوان في مصر حركة ديمقراطية لأطاحت بمكتب الارشاد ومعه الرئيس مرسي من قيادة الدولة لفشلهم الذريع في إقامة تحالفات وشراكات واسعة مع الحكومة والحركة في الداخل والخارج.

وأوضحت كرمان في صفحتها على الفيس بوك إن افتقار الإخوان لغطاء الشراكة في الحكم واستياء أغلب القوى الثورية من أدائهم والتي سينضم إليها بالطبع الفلول وأنصار أحمد شفيق سيضاعف مما يعانيه الإخوان من عزلة، وسيجعل من نزول تلك القوى للمطالبة بإسقاط الرئيس شيء مؤكد وبشكل يومي أو شبه يومي في الميادين والساحات والشوارع.

ورأت كرمان أن كل ما سيحدث من شأنه أن يمنح المبرر الكافي واللازم للجيش بمجلسه العسكري لأن ينزل عند رغبة جماهير ميدان التحرير.

ورأت أن "الإخوان أضاعوا مصالح مصر وقوتها، وهي الآن في عزلة تامة كعزلتهم، وحين كنا نطالبهم بالتوافق منذ اليوم الأول لتوليهم الرئاسة كنا نخشى من هذه النتيجة القاتمة".