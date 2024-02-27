وفاة الفنان العراقي مكي عواد

توفي الفنان العراقي مكي عواد، اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز 70 عاما، بعد صراع طويل مع المرض.

وذكرت نقابة الفنانين العراقيين في بيان لها، "ببالغ الحزن والأسى تنعى نقابة الفنانين العراقيين رحيل الفنان مكي عواد، الذي وافته المنية اليوم، سائلين المولى عز وجل، أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه ومحبيه وزملاءه الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون".

ومكي عواد فنان كوميدي عراقي، مثّل العديد من المسلسلات والمسرحيات في العراق، ولد في بغداد عام 1954، حاصل على شهادة الدبلوم من معهد الفنون الجميلة، كما حصل لاحقا على الماجستير والدكتوراه.

عمل في 42 فيلما سينمائيا، وأكثر من 60 مسلسلا تلفزيونيا، وشارك في 72 مسرحية جماهيرية في العراق، كما قدم 100 مسلسل إذاعي، ومن أعماله السينمائية فيلم "النهر"، و"بابل حبيبتي".

وفي الثمانينيات اشترك في مسرحية "أم خليل" التي قدمت على المسرح الوطني، تأليف خالد الدوري، وإخراج محسن العلي.

كما أدى دور (شهاب) في "بيت وخمس بيبان" في منتصف الثمانينيات، وكانت آخر مشاركاته مسلسل "الباشا" عام 2008.

ونال الفنان مكي عواد جائزة عالمية في مهرجان الطفولة العالمية في إيطاليا، عن دوره في فيلم "حرية"، وحصد كذلك الجائزة الأولى في مهرجان البحر الأبيض المتوسط عن مسرحية "بيت وخمس بيبان"، ونال جائزة مهرجان القاهرة كأفضل ممثل عن دوره في مسلسل "عالم الست وهيبة".