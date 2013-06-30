نانسي عجرم في قلب تركمانستان

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النجمة اللبنانية تنشر صوراً لها بالزي التركماني وتتحدث عن حفلتها، وتتحضر لإقامة حفل في بيروت واستكمال ألبومها الجديد.