نانسي عجرم في قلب تركمانستان

بيروت – (خاص)
نشرت النجمة اللبنانية نانسي عجرم مجموعة من الصور لها عبر صفحتها على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" تخبر فيها جماهيرها وعشاقها عن تفاصيل رحلتها وحفلتها في جمهورية "تركمانستان"، وظهرت نانسي في الزي الوطني للبلد.
وعبرت النجمة اللبنانية في تغريدة لها بأن تجربة ارتداء الزي الوطني كانت جميلة إذ شعرت بأنها شخص من هذا البلد، كذلك أبدت إعجابها بجمال البلد وبتنظيمه الجيد، كما نشرت صور له مع المغني التركماني الشهير مصطفى صندل ومجموعة من الوجوه الأخرى، يذكر أن نانسي قد حصدت أخيراً جائزة النجمة الأكثر انتشاراً في حفل "الموركس دور" الأخير، وهي تتحضر لإقامة حفل في وسط بيروت كما تتحضر لاستكمال أغنيات ألبومها الجديد.