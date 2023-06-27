الكرملين: رئيس الإمارات أكد لبوتين دعمه لروسيا بشأن تمرد فاغنر

قال الكرملين إن رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أعرب، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، عن دعمه الكامل لتحركات القيادة الروسية فيما يتعلق بمحاولة تمرد مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة على القيادة الروسية، يوم السبت الماضي.

وأشار الكرملين إلى أن الرئيس بوتين أجرى محادثة مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الذي كان مهتمًا بالاستماع إلى تقييمات للوضع في روسيا فيما يتعلق بمحاولة التمرد.