الكرملين: رئيس الإمارات أكد لبوتين دعمه لروسيا بشأن تمرد فاغنر
قال الكرملين إن رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أعرب، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، عن دعمه الكامل لتحركات القيادة الروسية فيما يتعلق بمحاولة تمرد مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة على القيادة الروسية، يوم السبت الماضي.
وأشار الكرملين إلى أن الرئيس بوتين أجرى محادثة مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الذي كان مهتمًا بالاستماع إلى تقييمات للوضع في روسيا فيما يتعلق بمحاولة التمرد.
ويوم السبت الماضي، أعلن زعيم مجموعة "فاغنر" يفغيني بروغوجين تمرده على القيادة الروسية، وبدء زحف قواته نحو العاصمة موسكو، عقب سيطرتها على مدينة روستوف، إلا أن وساطة من قبل الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، أنهت التمرد.
وأوضح الكرملين أن بوتين ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ناقشا قضايا التعاون، مع الأخذ بعين الاعتبار نتائج المحادثات في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي.
كما هنأ الكرملين رئيس دولة الإمارات والمقيمين فيها بمناسبة عيد الأضحى المبارك.