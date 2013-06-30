الوليد بن طلال يطلق أميرة الطويل

الرياض - أكدت مصادر في العائله الحاكمه في السعوديه طلاق رجل الأعمال السعودي الأمير الوليد بن طلال من زوجته أميرة الطويل قبل نحو ثلاثة أشهر. وذكرت المصادر أن الأميرة الطويل هي التي طلبت الطلاق بسبب اصراره على عدم انجاب أطفال منها.

والأميرة الطويل كانت الزوجه السابعه للأمير الوليد الذي لم ينجب إلا من زوجته الأولى الأميره دلال بنت سعود بن عبد العزيز التي أنجبت له ابنه خالد وابنته ريم. ولم يدم زواج الأمير الوليد من الأميرة الطويل البالغة من العمر - 30عاماً - أكثر من خمس سنوات ولكنها اكتسبت شهرة عاليه واسعه لأنها كانت أول أميرة سعوديه تظهر صورها دون حجاب في الإعلام.

وبسبب مرافقتها للأمير الوليد في معظم سفراته ولقاءاته مع مختلف قادة وزعماء دول العالم المختلفه وكبار رجال الأعمال العالميين وكانت نائبة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الوليد بن طلال الخيريه.

يذكر أن زوجات الوليد بن طلال السابقات هن دلال بنت سعود بنت عبد العزيز وهي الزوجة الوحيدة التي كان له منها أولاد هما الأمير خالد والأميرة ريم، وكانت زوجاته الأخر على التوالي إيمان السديري، وخلود مليح العنزي ومها سعيد التميمي، وريوف خالد المطيري، وأسماء العصيمي، وأميرة بنت عيدان الطويل العتيبي والتي كانت آخر زوجاته وتزوجها في عام 2008 وكان مهرها 25 مليون ريال.