انهيار عائلة فادي إبراهيم وزملائه في جنازته ووالدته (فيديو)
بدأ قبل قليل عزاء الفنان اللبناني فادي إبراهيم ووالدته، بعد أداء الصلاة عليهما بالكنيسة، ودفنهما بالمقابر الإنجيلية في لبنان، وسط حضور واسع من نجوم الفن.
وانهارت أسرة الفنان الراحل في الجنازة أثناء توديع الفقيدين، كما انهارت الفنانة وفاء طربية أثناء تقديم واجب العزاء، وحرص نقيب الفنانين نعمة بدوي على مواساتها وتهدئتها.
ومن بين الفنانين الذين حرصوا على الحضور، راغب علامة، وباسم مغنية، وجورج خباز، وعادل كرم، كما حرص الفنان وائل كفوري على إرسال أكاليل الزهور إلى الكنيسة.
يذكر أن والدة الفنان اللبناني فادي إبراهيم، توفيت أمس الأربعاء، وذلك بعد يومين فقط من رحيل ابنها، وقد أكد رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنها فارقت الحياة حزنًا على خسارة نجلها.
لكن نقيب الممثلين اللبنانيين نعمة بدوي، قال لـ"إرم نيوز"، إن المعلومات التي تبادلها البعض غير دقيقة، فوالدة فادي إبراهيم توفيت عن 93 عامًا، ولم تكن على علم بوفاة ابنها، لأنها تعاني من مرض "الزهايمر".
وكان فادي إبراهيم توفي يوم الاثنين، عن 67 عامًا، بعد أن عانى في الفترة الأخيرة من مضاعفات خطيرة لمرض السكري، التي أدت في النهاية لإصابته بفشل كلوي ونزيف في الدماغ.