انهيار عائلة فادي إبراهيم وزملائه في جنازته ووالدته (فيديو)

يذكر أن والدة الفنان اللبناني فادي إبراهيم، توفيت أمس الأربعاء، وذلك بعد يومين فقط من رحيل ابنها، وقد أكد رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنها فارقت الحياة حزنًا على خسارة نجلها.

لكن نقيب الممثلين اللبنانيين نعمة بدوي، قال لـ"إرم نيوز"، إن المعلومات التي تبادلها البعض غير دقيقة، فوالدة فادي إبراهيم توفيت عن 93 عامًا، ولم تكن على علم بوفاة ابنها، لأنها تعاني من مرض "الزهايمر".

وكان فادي إبراهيم توفي يوم الاثنين، عن 67 عامًا، بعد أن عانى في الفترة الأخيرة من مضاعفات خطيرة لمرض السكري، التي أدت في النهاية لإصابته بفشل كلوي ونزيف في الدماغ.