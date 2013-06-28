عائدات السياحة التونسية تحقق نمواً

تونس - قال وزير السياحة التونسي الجمعة إن عائدات السياحة في بلاده حققت نمواً طفيفاً في النصف الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي رغم هشاشة الأوضاع الأمنية.

وبلغت عائدات القطاع السياحي منذ بداية العام وحتى أواخر شهر يونيو 1.4 مليار دينار (844 مليون دولار) أي بنمو بنسبة 0.2 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من 2012.

وقال جمال قمرة وزير السياحة في مؤتمر صحفي "عدد السياح بلغ منذ بداية العام وحتى 20 يونيو الحالي 2.4 مليون سائح بارتفاع بنسبة 3.4 بالمئة مقارنة بالعام الماضي وعائدات بقيمة 1.4 مليار دينار أي بارتفاع بنسبة 0.2 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من 2012".

وفي 2012 بلغت ايرادات السياحة 2.1 مليار دولار بارتفاع بنسبة 30 بالمئة مقارنة بالعام الذي سبقه. وقال الوزير إنه يتوقع أن تنمو العائدات مع نهاية السنة بفضل نسق الحجوزات.

وفجر اغتيال المعارض العلماني شكري بلعيد في فبراير أسوأ موجة احتجاجات في عدة مدن تونسية منذ الاطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي قبل عامين. ولكن بعد أسابيع عاد الهدوء نسبياً إلى تونس بعد أن شكل علي العريض حكومة جديدة عقب استقالة حمادي الجبالي من المنصب. ومع ذلك لا تزال تونس تواجه تحديات في ظل تنامي التشدد الإسلامي.

وتلاحق القوات المسلحة منذ أشهر إسلاميين مسلحين قرب الحدود مع الجزائر. وتأمل تونس أن تعزز ايراداتها من السياحة أبرز القطاعات الموفرة للعملة الأجنبية وأكثر القطاعات تشغيلاً لليد العاملة بعد القطاع الزراعي.