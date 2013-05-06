تشيلسي ينتظر هازارد قبل موقعة توتنهام

رويترز

يأمل تشيلسي أن يتعافى لاعبه البلجيكي ايدين هازارد من إصابة في ربلة الساق في الوقت المناسب قبل مواجهة توتنهام هوتسبير في لقاء حاسم بالدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم على ملعب ستامفورد بريدج يوم الأربعاء المقبل.

وغاب هازارد عن المباراة التي انتهت بفوز تشيلسي 1-صفر على مانشستر يونايتد البطل بعد معاناته من إصابة في مباراة ناديه أمام بازل السويسري في الدور قبل النهائي لكأس الأندية الاوروبية يوم الخميس الماضي.

وقال رفائيل بنيتز المدرب المؤقت لتشيلسي لموقع النادي على الانترنت "إنه يعاني من إصابة في ربلة الساق. اعتقدنا أنه تعافى لكننا لم نرغب في المخاطرة وإشراكه (أمام يونايتد). يمكن أن يكون جاهزا يوم الأربعاء لكن الجهاز الطبي يعمل معه ومن الممكن أن يشارك."

وقفز تشيلسي بعد هذا الفوز إلى المركز الثالث في الدوري الانجليزي وهو آخر مركز يؤهل صاحبه بشكل مباشر لدور المجموعات بدوري أبطال اوروبا ويدرك الفريق أن الفوز على توتنهام سيبدد آمال جاره اللندني في انهاء المسابقة ضمن أول ثلاثة أندية.

ولدى تشيلسي 68 نقطة قبل ثلاث جولات على نهاية المسابقة متقدما بنقطة واحدة على أرسنال وثلاث نقاط على توتنهام صاحب المركز الخامس.

وقال بنيتز "اذا فزنا سنتأهل لكن توتنهام يملك فريقا جيدا. الفوز حاسم بالنسبة لنا وربما يكون أكثر أهمية بالنسبة للمنافس ولذلك ستكون الأجواء رائعة في ستامفورد بريدج."

وأضاف "سنحاول الفوز لأنه سيضمن لنا البقاء في المربع الذهبي. لا أرى أن فريقا محددا يعاني من ضغط أكبر أو أقل. ما أعرفه اننا نحتاج إلى الفوز."

ويتأهل صاحب المركز الرابع للعب في الدور التمهيدي لدوري أبطال اوروبا.

وقال اندريه فيلاس بواش مدرب توتنهام الذي أقاله تشيلسي منذ 14 شهرا إنه لا يشعر بأي رغبة في الثأر من ناديه السابق.

وأضاف المدرب البرتغالي الذي قضى ثمانية أشهر في تشيلسي "لست متأكدا من أنني قضيت هناك فترة كافية تجعلني أشعر بأي شيء حيال ذلك. كنت مدربا من ضمن مدربين كثيرين رحلوا عن الفريق. لم أحصل على الوقت الكافي ولذلك فإن الأمر لا يعني أي شيء لي."

ولم يسبق لتوتنهام الفوز في ستامفورد بريدج منذ 1990 لكن فيلاس بواش تلقى دفعة بعودة جناحه المتألق جاريث بيل الفائز بجائزة أفضل لاعب في الدوري هذا الموسم.

وأصبح بيل أول لاعب من توتنهام يحرز 20 هدفا في الدوري في موسم واحد منذ فعلها المهاجم الالماني يورجن كلينسمان في موسم 1994-1995 وذلك عندما أحرز اللاعب الويلزي هدف الفوز 1-صفر على ساوثامبتون يوم السبت الماضي.

وقال فيلاس بواش "بيل يعيش حالة من التألق ويسجل الأهداف من لا شيء بقدرات كبيرة."