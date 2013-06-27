زيادة مبيعات الأبواب الحديدية 200 % في مصر

القاهرة – (خاص) محمد عز الدين

قال أسامة زهران صاحب ورشة لتصنيع الأبواب الحديدية بمنطقة "تحت الربع" أن نسب الإقبال ارتفعت بشكل كبير على تركيب الأبواب والشبابيك والأسوار الحديدية خلال الفترة الماضية، بنسبة تجاوزت 60% عن المألوف، مشيراً إلى أن أكثر الطلبات لمناطق يتوقع قاطنوها أعمال عنف وسرقات واضطرابات خلال الأيام القادمة وكذلك الأحياء القريبة منها .

وأضاف زهران أن الطلبات ليا تقتصر على الشركات والمحال الكبرى، بل أن بعض المواطنين يرغبون فى استبدال أبواب العمارات والشقق السكنية بأبواب حديدية يصعب معها التعدي على ممتلكاتهم ، وهو ما رفع أسعار تلك الأبواب بنسب لا تقل عن 40% ،وأوضح أن المحال التي تلقى ورشته أكبر إقبال من أصحابها هي محال الذهب وسلاسل البقالة الكبيرة ومحال الملابس صاحبة الماركات وشركات الصرافة".

من جهة أخرى ، أكد محمود فرج صاحب محل لبيع الخزائن في حي "الدراسة" بالقاهرة أن هناك إقبال من جانب عدد كبير من الشركات ومحال الذهب وشركات الصرافة والفنادق على شراء الخزائن الحديدية بنسبة حوالى 50 % بسبب المخاوف الأمنية التى تشهدها البلاد حالياً، حتى أن هذا الإقبال شجع على عمل عروض سعرية للخزائن من الطراز الإنجليزي والفرنسي، مثل عرض 3 خزائن كبيرة و3 صغيرة بمبلغ 400 ألف جنيه .