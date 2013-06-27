ويبر يترك الفورمولا 1 وينضم لبورشه

سيلفرستون - قال الاسترالي مارك ويبر سائق فريق رد بول المنافس في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات الخميس إنه سيترك هذه السباقات في نهاية الموسم الحالي لينضم إلى برنامج بورشه الجديد للسيارات الرياضية.

ويأتي قرار ويبر (36 عاما) وهو الأكبر سنا بين سائقي البطولة بعد أن أمضى 12 عاما في فورمولا 1 فاز خلالها بتسعة سباقات واحتل المركز الثالث في البطولة مرتين، ومن المحتمل أن يحل كيمي رايكونن سائق لوتس الفائز ببطولة العالم 2007 محل ويبر في رد بول بداية من الموسم المقبل.

واختار ويبر ترك فورمولا 1 والانضمام إلى البرنامج الجديد للشركة الألمانية والذي قد يتضمن المشاركة في سباق لومان 24 ساعة للتحمل بفرنسا رغم إمكانية استمراره في فورمولا 1 مع فريقه الحالي أو مع غيره، وقال ويبر عبر موقعه الشخصي على الانترنت "بورشه صاحبة باع طويل في سباقات السيارات وهي مرادف للتميز على مستوى الأداء والتقنية على أعلى مستوى."

وأضاف "أتطلع كثيرا لهذا التحدي الجديد بعد فورمولا 1 وأتوق إلى الجلوس خلف مقود واحدة من أسرع السيارات الرياضية في العالم"، وسبق لويبر تمثيل فرق ميناردي وجاجوار ووليامز قبل أن ينضم إلى رد بول في 2007.

وتعكر صفو العلاقة بين ويبر ورد بول في الأونة الأخيرة مع شعوره بأنه لا يحظى بنفس الدعم المقدم إلى زميله سيباستيان فيتل بطل العالم، وإلى جانب المشاركة في سباق لومان الذي سبق لويبر أن شارك فيه مرتين سينافس السائق الاسترالي في بطولة العالم للتحمل.

وقال فولفجانج هاتس عضو مجلس إدارة بورشه والمسؤول عن الأبحاث والتطوير "أنا سعيد بضم مارك ويبر إلى مشروعنا باعتباره أحد افضل وأنجح سائقي فورمولا 1.، وأضاف "مارك بدون شك أحد أفضل سائقي السباقات في العالم ولديه خبرة في سباق لومان 24 ساعة كما أنه من المتحمسين لبورشه منذ سنوات طويلة"، وعلى المستوى الشخصي يستخدم ويبر سيارة بورشه، وقالت شركة بورشه إنها ارتبطت مع ويبر بعقد لعدة سنوات.

وأصدر فريق رد بول بيانا منفصلا وجه فيه الشكر إلى ويبر على إسهاماته مع الفريق على مدار سبع سنوات والتي ساهمت في فوز الفريق بلقب الصانعين في السنوات الثلاث الماضية، وقال رئيس الفريق كريستيان هورنر "أنا على ثقة بأن مارك فكر مليا قبل اتخاذ هذا القرار الصعب بلا شك."

وأضاف هورنر "نحن ندعم قرار مارك. فقد كان بمثابة إضافة ممتازة للفريق منذ انضمامه إلينا في 2007 ونحن نتمنى له كل توفيق ونجاح في المراحل المقبلة من مسيرته المهنية."