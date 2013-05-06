الرجل الحديدي يعود مجدداً

الفيلم بطولة روبرت دوني جيه ار وجوينيث بالترو ودون تشيدل ومن اخراج شين بلاك .
وتراجع فيلم الحركة الكوميدي (ألم ومكسب) من المركز الاول الى المركز الثاني محققا ايرادات بلغت 7.6 مليون دولار.
الفيلم بطولة مارك والبيرج ودواين جونسون وانطوني ماكي ومن اخراج مايكل باي.
واحتفظ فيلم(42) بالمركز الثالث محققا 6.2 مليون دولار.
ويتناول الفيلم السيرة الذاتية لبطل الرجبي الامريكي جاكي روبنسون وهو بطولة تشادويك بوسيمان وهاريسون فورد ومن اخراج بريان هيلجيلاند.
وتراجع فيلم الخيال العلمي (النسيان) من المركز الثاني الى الرابع بايرادات بلغت 5.79 مليون دولار.
والفيلم بطولة توم كروز ومورجان فريمان واولجا كيريلينكو ومن اخراج جوزيف كوسينسكي .
واحتفظ فيلم الرسوم المتحركة الثلاثي الابعاد (الرحلة بدأت) بالمركز الخامس مسجلا 4.2 مليون دولار.
والشخصيات الرئيسية في هذا الفيلم الذي احتل المركز الثاني الاسبوع الماضي بأصوات نيكولاس كيدج وريان رينولدز وايما ستون ومن اخراج كيرك دي ميكو وكريس ساندرس .