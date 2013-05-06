الرجل الحديدي يعود مجدداً

إرم نيوز‬‎ - موقع إخباري، عربي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي، ثقافي، رياضي، مستقل

تصدر الجزء الثالث من فيلم المغامرات والحركة (الرجل الحديدي) قائمة ايرادات السينما في امريكا الشمالية هذا الاسبوع محققا 175.3 مليون دولار.