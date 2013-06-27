مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

القدس – من محمود الفروخ

سادت المسجد الأقصى المبارك والبلدة القديمة في مدينة القدس المحتلة اليوم أجواء مشحونة بالتوتر والغضب الشديدين بعد اقتحامه من قبل مجموعة من المستوطنين المُقربين من عضو (الكنيست) الإسرائيلي المتطرّف "موشيه فيجلن" تقدمهم الحاخام إيهود كليك، حيث تجوّلوا في مرافق المسجد الأقصى بحراساتٍ مشددة من قبل شرطة وجيش الاحتلال الإسرائيلي .

وقال أحد حرّاس المسجد الأقصى باتصال هاتفي مع مراسل "إرم": "إن مجموعة صغيرة من المستوطنين اقتحمت الأقصى ضمّت خمسة مستوطنين وسبع مستوطنات، ثم تلاها تجمع آخر ضم 15 مستوطناً تقدّمهم المتطرّف عضو الكنيست فيجلن".

وأكد أنّ المستوطنين تجمّعوا عند ما يسمّى "شمعدان الهيكل" بالقرب من حائط البراق قبالة المسجد الأقصى وأدّوا صلوات تلمودية، ثم قدّم "فيلجين" خطاباً قال فيه: "نتجمع بجانب الهيكل والشمعدان لنؤكد حقنا في الدخول إلى الهيكل والصلاة فيه".

وذلك في إشارة إلى المسجد الأقصى الذي يعتقدون أنه بني مكان الهيكل المزعوم.