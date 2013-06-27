اتهامات لروحاني بالغش بالدكتوراه

انتشرت خلال اليومين الماضيين تقارير تفيد بأن الرئيس الإيراني المنتخب، حسن روحاني، الذي يحمل شهادة الدكتوارة من جامعة غلاسكو كاليدونيان البريطانية، حصل عليها بالغش والخداع.

ووفقا لتقرير نشرته صحيفة ديلي تليغراف البريطانية فإن "روحاني نقل مقاطع من كتاب لمحمد هاشم كمالي، رئيس المعهد الايراني الدولي للدراسات الاسلامية المتقدمة"، ووضعها في رسالة الدكتوراه دون الإشارة إليها.

وقام ناشطون إيرانيون بتحليل مقاطع من رسالة الدكتوراه التي أعدها روحاني تحت عنوان "مرونة الشريعة بالإشارة إلى التجربة الإيرانية"، ووجدوا أنها تقارب نصا في كتاب للمؤلف الإيراني، بحسب الصحيفة.

ونقلت الصحيفة عن بهداد مرشدي، وهو كاتب يقيم في لندن، قوله إنه "يبدو أن روحاني نقل مقاطع من كتاب كمالي.. فالمؤلف على صلة وثيقة بالنظام ولكن الكتاب نشر باسمه والمقاطع تكاد تكون متطابقة".

وقال مرشدي للصحيفة "سنتقدم بطلب للجامعة لسحب شهادة الدكتوراة من روحاني".

لكن الصحيفة تنقل عن متحدث باسم الجامعة قوله إن "الجامعة تلقت الشكوى بشأن المزاعم من ناشط آخر في الولايات المتحدة وإنها ستنظر في الأمر".

وأضاف أن "مكتبة الجامعة تحققت من أن الرسالة تشير إلى كتاب كمالي، كما أن اسمه واسم كتابه مذكوران في قائمة المراجع المستخدمة في الرسالة".