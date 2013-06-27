دعوى قضائية ضد الأمير الوليد بن طلال

لندن - نظرت محكمة في لندن، الأربعاء، بدعوى رفعتها سيدة أعمال تطالب الأمير السعودي الوليد بن طلال بعشرة ملايين دولار، فيما يتصل بصفقة سرّية باع بموجبها الأمير طائرة خاصة للزعيم الليبي معمر القذافي وتقول إنها توسطت فيها.

ومن المتوقع أن يقدم الأمير الوليد وهو من أغنى أغنياء العالم شهادة في القضية، يومي الاثنين والثلاثاء القادمين، فيما سيكون مثالاً نادراً للغاية لاستجواب عضو كبير بالأسرة الحاكمة السعودية أمام محكمة.

وكان القذافي أرسل الطائرة الفاخرة لنقل عبد الباسط المقرحي الذي أدين بتفجير طائرة لوكيربي عندما أطلق سراحه من سجن اسكتلندي في 2009 .

وتقول سيدة الأعمال الأردنية، دعد شراب، التي تتمتع باتصالات رفيعة المستوى في السعودية وليبيا، إن الأمير الوليد باع الطائرة وهي من طراز ايرباص ايه-340 مقابل 120 مليون دولار في عملية طويلة استمرت من 2001 إلى 2006.

وتقول دعد إنّ الأمير الوليد وعدها بعمولة قيمتها عشرة ملايين دولار لكنها لم تحصل على شيء، ويقول محامو الوليد إنها لم يكن لها دور في عملية بيع الطائرة في نهاية الأمر وإنها لا تستحق شيئا.