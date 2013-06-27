ديوكوفيتش يعيد حساباته في ويمبلدون

لندن- سيتطلع لاعب التنس الأول في العالم نوفاك ديوكوفيتش لاختبار خطورة مواجهة منافس متدني التصنيف العالمي في الدور الثاني من بطولة ويمبلدون الخميس بينما سيتعين على نظيرته في منافسات السيدات رفع مستواها.

وسيلعب الصربي ديوكوفيتش ضد الأمريكي بوبي رينولدز وهو المصنف 156 في العالم على الملعب الرئيسي بعد الإنذار الذي مثله الخروج المفاجيء للاسباني رفائيل نادال على يد ستيف دارسيس المصنف 135 عالميا في الدور الأول.

وقال ديوكوفيتش في مؤتمر صحفي بعد فوزه 6-3 و7-5 و6-4 على فلوريان ماير في الدور الأول "هناك العديد من اللاعبين أصحاب المهارات الذين لا يوجد لديهم ما يخسرونه حين يخوضون مباريات في الملعب الرئيسي أو الملعب رقم واحد وهو يلعبون أمام عشرة آلاف مشجع أو أكثر."

وأضاف "في مواجهة اللاعبين البارزين ما الذي يمكن أن تخسره؟ تشارك وتقدم أفضل ما لديك."

وقال ديوكوفيتش الساعي للقبه السابع في البطولات الأربع الكبرى إنه يحتاج لتوازن نفسي من نوع خاص في الملعب.

وتابع "الدخول إلى الملعب يعني تخصيص كامل قدراتك وقدراتك الذهنية والنفسية."

وقالت سيرينا المصنفة الأولى عالميا إنها تحتاج لرفع مستواها بعدما وصفت أداءها في الدور الأول حين انتصرت بصعوبة بأنه "صديء."

وأضافت اللاعبة الأمريكية التي ستلعب ضد الفرنسية كارولين جارسيا في مؤتمر صحفي "هناك العديد من الطرق التي يمكنني بها تحسين مستواي وسأحتاج لتحسين مستواي بالفعل إن أردت التقدم في هذه البطولة."

وستلعب لورا روبسون وهي آخر بريطانية متبقية في منافسات فردي السيدات ضد الكولومبية ماريانا دوكي مارينو على الملعب رقم 2.