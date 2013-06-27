البيان: وحدة العراق والمخطط الإجرامي

أوضحت الصحيفة أن الغرض من هذه التفجيرات، زعزعة الوضع الأمني والسياسي، ببث سموم الفرقة بين قوميات الشعب وطوائفه، من خلال إيجاد مشاكل مذهبية وعرقية في العراق عبر الإرهاب والتفجيرات.

وأشارت إلى أن هناك حملة استهدفت المسيحيين العراقيين والآن التركمان الذين يعيشون بين فكي الاستهداف العرقي وتجاهل الحكومة لمطالبهم.

وأوضحت أن هناك مخططاً إجرامياً يحاول تفريغ العراق من مكوناته، وتدمير البنى التحتية الاجتماعية للشعب العراقي، لكن ذلك لن يتحقق بحكم اللحمة التاريخية بين جميع مكونات الشعب العراقي، ومن يحاول هدم وحدة العراق عبر هذه التفجيرات، لن يستطيع ذلك لأن العراق متماسك بكل أطيافه.