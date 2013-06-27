4 فضيات جديدة لمصر في ألعاب المتوسط

القاهرة- حصلت الملاكمة المصرية المشاركة في دورة البحر المتوسط المقامة في مدينة ميرسين التركية، على فضيتين و ثلاث برونزيات جديدة، حيث حصل الملاكم هشام عبدالله على الميدالية الفضية في وزن 56 كيلوغرام، بعد هزيمته في النهائي أمام الجزائري رضا بن بزازي بالنقاط، وأضاف زميلة الميدالية الثانية بعد هزيمته في النهائي أمام ملاكم تركيا.

في الوقت الذي شهد يوم الأربعاء تفوق ملحوظ للملاكمين الجزائريين الذين حصدوا 4 ذهبيات عن جدارة واستحقاق، كما حصل أحمد مدين على برونزية وزن فوق 91 كيلو غرام وعصام محمود في وزن 64 و رامي العوضي في وزن 49 كيلو غرام.

واقتنص أبطال المصارعة الحرة ميداليتين في اليوم الأخير للمصارعة، حيث حصل المصارع عبده عمرو في وزن 74 كيلو غرام على الميدالية الفضية بعد خسارته في النهائي أمام بطل تركيا صونير الذي حصل علي الذهبية.

وحصل إبراهيم فرج على الميدالية البرونزية في 60 كيلوغرام بعد فوزه على بطل مقدونيا، وهي الميدالية الرابعة التي تحققها المصارعة الحرة في البطولة.

في ألعاب القوى حصل اللاعب إيهاب عبد الرحمن على الميدالية الفضية في رمي الرمح محققا رقم (49و82 متر)، بعد منافسة شرسة مع بطل تركيا الذي حصل على الميدالية الذهبية وحقق (85و82 متر).

واحتل عمرو سعود في المركز السادس لسباق 200متر عدو، بزمن قدرة "84و20" ثانية ، بعد أن فشل في تحقيق الزمن الذي حققه في التصفيات "45و20" ثانية الذي كان يضمن له الميدالية الذهبية في السباق .