اسرائيل تقصف سوريا

اسرائيل تقصف سوريا

اسرائيل تقصف سوريا من جديد

مرة اخرى خلال اسبوع اسرائيل تجدد عدوانها على سوريا

مرة اخرى خلال اسبوع اسرائيل تجدد عدوانها على سوريا

 

 

مرة اخرى خلال اسبوع اسرائيل تجدد عدوانها على سوريا

مرة اخرى خلال اسبوع اسرائيل تجدد عدوانها على سوريا

مرة اخرى خلال اسبوع اسرائيل تجدد عدوانها على سوريا

 

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