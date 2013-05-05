اسرائيل تقصف سوريا

مرة اخرى خلال اسبوع اسرائيل تجدد عدوانها على سوريا
مرة اخرى خلال اسبوع اسرائيل تجدد عدوانها على سوريا
مرة اخرى خلال اسبوع اسرائيل تجدد عدوانها على سوريا
مرة اخرى خلال اسبوع اسرائيل تجدد عدوانها على سوريا
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مرة اخرى خلال اسبوع اسرائيل تجدد عدوانها على سوريا
مرة اخرى خلال اسبوع اسرائيل تجدد عدوانها على سوريا
مرة اخرى خلال اسبوع اسرائيل تجدد عدوانها على سوريا
مرة اخرى خلال اسبوع اسرائيل تجدد عدوانها على سوريا
مرة اخرى خلال اسبوع اسرائيل تجدد عدوانها على سوريا