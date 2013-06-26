المعارضة السورية تعلن الحياد في مصر

القاهرة- (خاص) من عمرو علي

طالب أحمد معاذ الخطيب رئيس الائتلاف الوطني السوري لقوي الثورة المعارضة الشعب السوري الموجود داخل مصر احترام الشعب الذي هم بضيافته، واحترام رأيه السياسي سواء أكان مؤيداً لحكومة محمد مرسي أو معارضاً لها.

وقال في رسالة وجهها إلى الجالية السورية في مصر نُهيب بأبناء الشعب السوري عدم المشاركة في مظاهرات الإخوة المصريين لا مع المعارضة ولا مع المؤيدين، مؤكدا على أن هذا ينطبق على جميع البلاد التي تتعرض لتجاذبات سياسية ويقيم فيها السوريون .

قائلا لا لرفع علم الثورة بأي ميدان أو أي شارع، فعلم الثورة ملك للثورة ولا يرفع إلا بمكان يعود بالنفع على الثورة السورية.

وأكد الخطيب علي أن ما قدمه لنا الشعب المصري مشكوراً من مساعدات وإغائة كان لوجه الله (نحسبهم والله حسبهم).

مضيفاً رئيس الإئتلاف السوري: "لم نسألهم عند قبولنا مساعداتهم أكانوا مؤيدين أو معارضين، ولم يفرض علينا رب العزة أن نرد الجميل بالهدم والإيذاء لأحد، ولا أن نرد جميلهم لنا بكراهيتهم لنا، ولا بأن نضطرهم إلى التضييق علينا وتهجيرنا وأطفالِنا ونسائنا من بيوتهم انتقاماً منا لمواقفنا منهم.

وقال في الرسالة التي وجهها: "اتقوا الله في أهلكم وأبنائكم وأعراضكم، فإنما خرجتم فارين من النظام لا مهاجرين إلى ساحات الحرب والمظاهرات، ومن كان منكم يرى نفسه أهلاً للساحات فبلدنا بحاجة إليه فليَعُدْ إليها، أو فالتزموا الدعاء لنا بالنصر، والتزموا آداب الضيف، كونوا عوامل لمِّ شملٍ لا عواملَ تفريق، كي لا نخسر حب إخوتنا في مصر سواء أكانوا مؤيدين أم معارضين، فكلهم إخوتنا ولهم احترامهم الواجب علينا.

وطالب معاذ السوريين أن يتفقدوا بعضهم بعضاً وخصوصاً في هذا الظرف، وأن يقتصر القادر منهم على الضروريات في مصروفه، وينفق الباقي على إخوانه المهاجرين ولا سيما الأيتام والأرامل والجرحى.