جبهة موحدة للمعارضة في مصر لإسقاط مرسي

القاهرة- (خاص) من عمرو علي

اتفقت القوى الثورية والشخصيات العامة علي خريطة المسيرات التي ستحاصر نظام الاخوان حتى سقوطه في فعاليات مستمرة من خلال جبهة موحدة تحت عنوان (جبهة 30 يونيو) لإدارة فاعليات إسقاط نظام الإخوان والرئيس محمد مرسي معلنين عن أن الجبهة تضم 78 من شباب الثورة والشخصيات الثورية وقيادات المعارضة المصرية.

وأكد محمود عبد العزيزي أحد مؤسسي حملة تمرد على أن الفاعليات ستسمر حتي رحيل نظام الإخوان عن الحكم وإقامة انتخابات رئاسية مبكرة ، مؤكدا على أنه لابد من تنفيذ مطالب الشعب المصري.

ودعت جبهة 30 يونيو و حملة تمرد وكافة القوى السياسية والوطنية والثورية جماهير الشعب المصري العظيم للاحتشاد يوم الأحد 30 يونيو بكافة شوارع وأحياء وميادين محافظات مصر لاستكمال ثورة 25 يناير، وذلك من أجل الخلاص من سلطة جماعة الإخوان والمطالبة برحيل محمد مرسي وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة .

وأعلنت القوي الثورية عن انطلاق المسيرات يوم 30 يونيو من ميدان الساعة (مدينة نصر) ، وميدان الحجاز (مصر الجديدة)، ومسجد النور (العباسية)، وميدان المطرية وجامعة عين شمس (مسيرة طلاب مصر) باتجاه قصر الاتحادية، كما ستنطلق مسيرات ميدان مصطفى محمود (المهندسين)، وميدان السيدة زينب ، ودوران شبرا ، ومسجد الاستقامة الجيزة باتجاه ميدان التحرير.

كما أعلنت أن التظاهرات ستبدأ من يوم الجمعة 28 يوينو فى محافظات مصر عقب صلاة الجمعة وحتى الساعة التاسعة من مساء اليوم، في محافظات الاسكندرية وبنها والمنصورة وطنطا و المحلة ودمنهور كفر الدار وكفر الشيخ والزقازيق والاسماعيلية وبورسعيد والاسماعيلية وبورسعيد ودمياط والعريش والغردقة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط وقنا وونجح حمادي والاقصر وأسوان.

يذكر أن محافظات الصعيد التي أيدت مرسي فى انتخابات الرئاسة والإعلان الدستوري الذي حصن كل قرارته، وأيضاً دعمت الإخوان في انتخاباب مجلس الشعب المنحل، قد انقلبت على مرسي وجماعته في الأيام الأخيرة بعد حالة من الاحتقان جراء نقص الخدمات والطاقة وانهيار الأوضاع المعيشية الطاحنة في تلك الأقاليم التي زادات معاناتها فى الحمك الحالي أكثر من أي وقت مضى.