مندوب روسيا بالأمم المتحدة: موقف أمريكا من غزة أصبح أقل عنادًا
قال دميتري بوليانسكي، نائب مندوب روسيا الدائم في الأمم المتحدة، إن الموقف الأمريكي الداعم للأعمال الإسرائيلية في قطاع غزة تغيّر وأصبح أقل عنادا.
وفي حديثه عن رفض الولايات المتحدة المتكرر لقبول قرار مجلس الأمن الدولي الذي يطالب بوقف إطلاق النار، قال بوليانسكي، اليوم الاثنين، "عناد زملائنا الأمريكيين يضر بهم ويقوض سلطة أمريكا في العالم والشرق الأوسط".
واعتبر المسؤول الروسي في الأمم المتحدة أنه "من الواضح أنه دون وقف إطلاق النار المستدام، من المستحيل تنفيذ حتى القرارين اللذين اعتمدهما مجلس الأمن - 2712 و2720"، وقد أدركت الأمم المتحدة ذلك.
ورأى بوليانسكي، أن التوقف لفترات لأسباب إنسانية ليست حلا، وأشار إلى أن روسيا كانت أول من طرح مشروع قرار في 16 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، الذي عبّر بوضوح عن المطالبة بالوقف الفوري والكامل لإطلاق النار.
وأضاف بوليانسكي: "يمكنك أن تتخيل عدد الأرواح التي كان من الممكن إنقاذها لو تم دعم مبادرتنا في ذلك الوقت".
وعارضت الولايات المتحدة أكثر من مرة قرارات في مجلس الأمن الدولي من شأنها أن تعرقل تنفيذ الخطط العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة. وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2023، عطلت مشروع قرار قدمته الإمارات العربية المتحدة يطالب بوقف فوري لإطلاق النار الإنساني في قطاع غزة.
وفي 18 أكتوبر 2023، استخدمت واشنطن حق النقض ضد مشروع قرار البرازيل الداعي من بين أمور أخرى، إسرائيل إلى سحب الأمر الصادر لسكان غزة بالانتقال إلى جنوب القطاع. ثم عللت الولايات المتحدة قرارها بالقول، إن مشروع القرار لم يذكر حق إسرائيل في الدفاع عن النفس.
وتجاوز عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 28 ألفا، وأصيب أكثر من 67 ألف شخص.
ودعت وزارة الخارجية الروسية الطرفين إلى وقف الأعمال العدائية. وبحسب موقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فإن تسوية أزمة الشرق الأوسط لا يمكن تحقيقها إلا على أساس صيغة "الدولتين" التي أقرها مجلس الأمن الدولي، وتنص على إنشاء دولة فلسطينية مستقلة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.