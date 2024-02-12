مندوب روسيا بالأمم المتحدة: موقف أمريكا من غزة أصبح أقل عنادًا

قال دميتري بوليانسكي، نائب مندوب روسيا الدائم في الأمم المتحدة، إن الموقف الأمريكي الداعم للأعمال الإسرائيلية في قطاع غزة تغيّر وأصبح أقل عنادا.

وفي حديثه عن رفض الولايات المتحدة المتكرر لقبول قرار مجلس الأمن الدولي الذي يطالب بوقف إطلاق النار، قال بوليانسكي، اليوم الاثنين، "عناد زملائنا الأمريكيين يضر بهم ويقوض سلطة أمريكا في العالم والشرق الأوسط".

واعتبر المسؤول الروسي في الأمم المتحدة أنه "من الواضح أنه دون وقف إطلاق النار المستدام، من المستحيل تنفيذ حتى القرارين اللذين اعتمدهما مجلس الأمن - 2712 و2720"، وقد أدركت الأمم المتحدة ذلك.

ورأى بوليانسكي، أن التوقف لفترات لأسباب إنسانية ليست حلا، وأشار إلى أن روسيا كانت أول من طرح مشروع قرار في 16 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، الذي عبّر بوضوح عن المطالبة بالوقف الفوري والكامل لإطلاق النار.

وأضاف بوليانسكي: "يمكنك أن تتخيل عدد الأرواح التي كان من الممكن إنقاذها لو تم دعم مبادرتنا في ذلك الوقت".