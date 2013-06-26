رود يستعيد رئاسة وزراء استراليا

كانبيرا ـ أطاح رئيس وزراء استراليا السابق كيفين رود الاربعاء برئيسة الحكومة الحالية جوليا جيلارد في تصويت أجراه حزب العمال مما يعني استعادته المنصب في وقت لا يتبقي فيه على الانتخابات سوى أقل من ثلاثة اشهر.

وجاء تصويت نواب حزب العمال بعد اشهر من التكهنات أذكتها استطلاعات للرأي أشارت الى احتمال حدوث هزيمة منكرة لحزب العمال في الانتخابات امام المعارضة المحافظة بقيادة توني ابوت.

وجاءت عودة رود لرئاسة الوزراء بعد نحو ثلاث سنوات من تركه المنصب الذي حصلت عليه جيلارد وجعلها اول امرأة تتولى رئاسة وزراء استراليا وعقب محاولتين فاشلتين لتولي القيادة.

وانتخب رود رئيسا للوزراء في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2007 وساعدت حكومته استراليا في تجنب الكساد خلال الأزمة المالية العالمية على الرغم من مواجهته صعوبات لتمرير إصلاحات مهمة من خلال البرلمان.

وفاز رود في اقتراع نواب حزب العمال بحصوله على 57 صوتا مقابل 45 صوتا.