الإخوان : الشعب المصري لن يعود للفوضى

القاهرة - أحمد المصري

أشار العريان - في تدوينة نشرها على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى (فيس بوك) ، إلى أن المشاركة في مظاهرات 30 يونيو سوف تقتصر على فئات محددة دون مشاركة شعبية واسعة : لأن الشحن السياسي والتضليل الإعلامي والتفسيرات المخادعة للقانون والمظاهرات والمؤامرات التي بدأت منذ 19 مارس 2011 جاءت بنتيجة عكسية، بدليل موافقة الشعب على التعديلات الدستورية بنسبة وصلت إلى 77 %.

وقال إن الشعب اختار قوائم "الحرية والعدالة و"النور" و"الوسط" بنسبة وصلت إلى 74 % تقريبا في مجلسي الشعب والشورى، وأصر على امتلاك إرادته باختياره مرة أخرى بانتخاب الدكتور محمد مرسي رئيسا للجمهورية بنسبة وصلت إلى 52% مؤكدا أنه في الإمتحان الأخير وهو امتحان الدستور وافق الشعب عليه بنسبة 64 % تقريبا.

وخلص إلى أن الشعب عرف طريق الديمقراطية، وبدأ مسيرة التحول إلى دولة ديمقراطية دستورية حديثة وطنية يتساوى فيها المواطنون ، متسائلا : هل بعد ذلك يتصور البعض أن ينقلب الشعب على الديمقراطية ، ويعود إلى الانقلابات من جديد، أو يستجيب لدعاة الفوضى والعنف ويترك نخبة متسلطة تريد أن تفرض عليه رغم إرادته مجلسا رئاسيا.