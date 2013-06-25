نقيب المحامين: سنقبض على مرسي في 30 يونيو

القاهرة - عمرو علي

أكد سامح عاشور نقيب المحامين المصري على أن "يوم 30 يونيه يوم القبض على محمد مرسى ومحاكمته"، مؤكداً أن الدستور المصري ينص على أنه فى حالة ارتكاب الرئيس أي جريمة يجري التحقيق معه أمام محكمة خاصة يشكلها مجلسا النواب والشورى، متسائلاً عن كيفية محاكمة الرئيس فى ظل وجود نائب عام غير شرعي ومجلس نواب معطل ومجلس شورى باطل.

وأضاف عاشور: إن "مرسي ارتكب جرائم قتل مشهودة كقضية مبارك فى قتل المتظاهرين، فهو مسئول عن كل شهيد وقع فى عهده سواء بالسكوت أو التحريض".

وأشار عاشور إلى أن حملة تمرد حملة شعبية قانونية 100 في المائة، وأنه على مدار التاريخ استخدمت تلك التوقيعات في عهد الزعيم سعد زغلول، وبالتالي فتمرد حمله شعبية، والشعب فوق السلطات وفقا للدستور.

وقال نقيب المحاميين المصري: إن جماعة الإخوات سرقت الثورة وأصرت على إجراء انتخابات قبل الدستور وكذلك الانفراد بالجمعية التأسيسية على إصدار دستور معيب، مؤكداً أنه منذ مجيء الدكتور محمد مرسي رئيساً للجمهورية لم يف بأي وعود له، سواء باحترام أحكام القضاء أو إجراء تعديلات في التأسيسية لضمان تمثيل كافة الشعب المصري.