نجمات مصريات من الزمن الجميل.. بين الاعتزال والمشاركات الخجولة

من بين نجمات الزمن الجميل، فنانة تُعدّ إحدى رائدات المسرح المصري، هي سميحة أيوب، ولقبت بسيدة المسرح العربي؛ لما قدمته من أعمال متميزة خلال رحلتها الفنية التي بدأت عقب تخرجها من المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1953، حيث تتلمذت على يد الفنان المسرحي الكبير، زكي طليمات.

وقدّمت خلال مسيرتها الفنية الطويلة أكثر من 170 مسرحية، من أبرزها: "رابعة العدوية"، و"سكة السلامة"، و"دائرة الطباشير القوقازية"، و"دماء على ستار الكعبة"، وشاركت في العديد من الأفلام والمسلسلات التلفزيونية، من أبرزها "فجر الإسلام"، و"بين الأطلال"، و"أرض النفاق".

ولم يقتصر تألق سميحة أيوب على المسرح، بل امتد إلى الدراما التلفزيونية، حيث قدّمت العديد من الأعمال البارزة التي تُعدُّ علامة فارقة ومضيئة في عالم الدراما المصرية، منها "المصراوية" و"أميرة في عابدين" و"الضوء الشارد"، وغيرها.

وتوّج مشوار سميحة أيوب بالعديد من التكريمات من رؤساء عدة، منهم جمال عبد الناصر ومحمد أنور السادات، بالإضافة إلى الرئيس السوري حافظ الأسد والفرنسي جيسكار ديستان، وأخيرًا وُضع جزء من مسيرتها في كتاب الصف السادس الابتدائي.

وفي تصريحات لـ"إرم نيوز"، تقول: "أعيش حاليًّا حياة هادئة، بعيدًا عن صخب الحياة الفنية، وأشعر أن هذه الفترة مهمة بالنسبة لي، حتى أتمكن من تجديد طاقتي، استعدادًا للعودة إلى الفن مرة أخرى".

وأضافت: "لا أزال قادرة على تقديم أعمال فنية مميزة، ولكنني أريد أن أعود بقوة، وأقدّم أعمالًا تليق بجمهوري".