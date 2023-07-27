اليابان تطمح لتعزيز شراكة الهيدروجين مع دول في الشرق الأوسط

تمخضت زيارة رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، للشرق الأوسط الأسبوع الماضي، عن سلسلة من الاتفاقات لإعداد دراسات جدوى تأمل اليابان أن تشجع البلدان الرئيسة في المنطقة على أن تصبح شريكة في إنتاج الهيدروجين.

وتوقعت الأسواق إبرام صفقات للنفط والغاز الطبيعي المسال خلال الجولة التي شملت السعودية والإمارات وقطر بين 16 و18 يوليو/ تموز، وهو ما لم يحدث في النهاية.

وبدلًا من ذلك، فإن الجولة يبدو أنها حققت الهدف المعلن منها وهو تعزيز التعاون في مجال الطاقة الخضراء والمتجددة. ورافق كيشيدا ممثلون من 40 شركة يابانية.

وينظر إلى دول الخليج على أنها مركز جيد لإنتاج الطاقة الخضراء بسبب انخفاض تكاليف توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية فيها.

ولعل من أهم الاتفاقات مبادرة يابانية سعودية أطلق عليها اسم "منار" تهدف إلى تطوير مشاريع الطاقة النظيفة ذات الصلة بمجالات مثل الهيدروجين والأمونيا وإعادة تدوير الكربون.

وعلى نحو منفصل، تم توقيع ما لا يقل عن سبعة اتفاقات والعديد من مذكرات التفاهم بين شركات يابانية وأخرى في الشرق الأوسط خلال الرحلة.

ويشمل هذا اتفاقًا بين "جيرا" و"أدنوك" لدراسة التعاون في الهيدروجين النظيف والأمونيا، واتفاقًا بين "سوميتومو كورب" وشركة بترول الشارقة الوطنية لإعداد دراسة جدوى مشروع لاستخلاص الكربون وتخزينه في الإمارات.

وشملت اتفاقات أخرى دراسات مشتركة لإنتاج المعادن منخفضة الكربون وخيارات مستقبلية لسلاسل التوريد.

وتشير وكالة الطاقة الدولية إلى أن دول الخليج تعتزم تصدير مليون طن من الهيدروجين منخفض الانبعاثات بحلول عام 2030.